PEN, Demirtaş’ın yazdığı öyküyü yayımladı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinde ‘Halep Ezmesi' isimli kısa öykü yazdı. Bu öykü uluslararası yazarlar derneği PEN'in sitesinde yayınlandı.



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kürt düşmanlığı yaparak Erdoğan’ın kendini dünyaya kabul ettirmesi mümkün değil. Dikkat edersiniz bunu aleni bir Kürt düşmanlığı şeklinde yapmıyor, mutlaka işin içine 'Biz IŞİD’le de mücadele ediyoruz' sözünü karıştırıyorlar" dedi.



Evrensel'de yer alan habere göre, PEN, öyküyü, "Bu hafta PEN / Guernica Flash serisinde Nicholas Glastonbury'nin tercümesiyle Selahattin Demirtaş'ın kısa öyküsünü sunuyoruz. Demirtaş, HDP'nin Eş Genel Başkanı ve TBMM üyesi. Kasım 2016 başından beri cezaevinde tutuluyor ve 21 Şubat 2017'de Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi uyarınca ‘Türk ulusuna hakaret' iddiasıyla resmi olarak beş ay hapse mahkum edildi" notuyla paylaştı.

PEN, referandumu da hatırlattığı sunum yazısında, "Türk Parlamentosunun tek kişilik yönetimi getirecek anayasa değişikliğini yakın zamanda oyladığı mevcut durumda Demirtaş'ın susturulması giderek daha artan bir biçimde önceden planlanmış gibi görünüyor" dedi.