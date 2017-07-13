‘Pembe vagon’ uygulaması için yapılan ankette 2 milyon oy kullanıldı

Bursa’da hayata geçirilmek istenen kadınlara özel ‘pembe yolculuk’ uygulamasına yönelik yerel bir internet sitesi anket başlattı. ‘Bursaray’da başlayan kadınlara özel ‘pembe yolculuk’ uygulamasıyla ilgili ankette şu ana dek 2 milyona yakın oy kullanıldı.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Şirketi Burulaş yetkilileri, yurttaşlardan büyükşehir belediyesine gelen talep üzerine uygulamaya başlanacağını savunarak, en son vagonda kadınlara öncelik tanınacağını, ancak erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebileceklerini açıklamıştı.

Bu uygulamanın ardından Bursa’nın yerel internet gazetesi Olay Bursa, bir anket yayımladı. Ankette katılımcılara, “Bursa’da başlatılan ‘kadınlara özel vagon’ uygulamasını destekliyor musunuz?” sorusu yöneltilerek “Evet”, “Hayır” ya da “Kararsızım” şıklarını tercih etmeleri istendi. Bugüne dek 1 milyon 806 bin 286 kişinin katıldığı ankette, yüzde 51,25 “Evet”, yüzde 48,01 “Hayır”, yüzde 0,74 ise “Kararsızım” dedi.