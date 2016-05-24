Müfettiş Clouseau’nun yardımcısı Cato öldü

Toplamda 7 farklı Pembe Panter filminde rol alan İngiliz aktör Burt Kwouk (85) öldü. Kwouk, filmlerde Müfettiş Clouseau’nun yardımcısı Cato’yu canlandırıyordu.

Oyuncunun ajansı tarafından yapılan açıklamada, “Sevilen aktör Burt Kwouk 85 yaşında evinde huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

Filmde Cato ve Müfettiş sık sık birbirleriyle kavga ediyordu.

1930 yılında İngiltere'nin Manchester şehrinde dünyaya gelen oyuncu, küçükken Çin'e taşınmış ve burada büyümüştü.

Burt Kwouk ayrıca James Bond serisinin 3 filminde de yer almıştı.