T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Müfettiş Clouseau’nun yardımcısı Cato öldü

Pembe Panter filmlerinde Müfettiş Clouseau’nun yardımcısı Cato rolüyle ölümsüzleşen İngiliz aktör Burt Kwouk 85 yaşında hayatını kaybetti

24 Mayıs 2016 23:19

Toplamda 7 farklı Pembe Panter filminde rol alan İngiliz aktör Burt Kwouk (85) öldü. Kwouk, filmlerde Müfettiş Clouseau’nun yardımcısı Cato’yu canlandırıyordu.

Oyuncunun ajansı tarafından yapılan açıklamada, “Sevilen aktör Burt Kwouk 85 yaşında evinde huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

Filmde Cato ve Müfettiş sık sık birbirleriyle kavga ediyordu.

1930 yılında İngiltere'nin Manchester şehrinde dünyaya gelen oyuncu, küçükken Çin'e taşınmış ve burada büyümüştü.

Burt Kwouk ayrıca James Bond serisinin 3 filminde de yer almıştı.

 

ETİKETLER

Burt KwoukPembe PanterMüfettiş ClouseauCatoJames Bond serisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24