Pembe Hayat Kuirfest, 'Gökkuşağı Altında' seçkisinde yer alan filmleri açıkladı

Pembe Hayat KuirFest’in, her yıl dünya festivallerinde dikkat çeken uzun metraj kurmaca filmleri izleyicilerle buluşturan Gökkuşağının Altında bölümünde bu yıl Elektrik Beden – Corpo Elétrico, Madi Nullius – Terror Nullius, Malila: Veda Çiçeği – Malila: A Farewell Flower, Minyatür – Retablo ve Rafiki gösterilecek.

Film Lovers’ya yer alan habere göre, 25-26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan festivale bu yıl, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Fransız Kültür Merkezi ve Tasarım Atölyesi Kadıköy ev sahipliği yapacak.

Corpo Electrico, yakın dönemde oldukça başarılı kuir sinema örnekleri veren Brezilya sinemasından bol ödüllü bir yapım. Queer Lisboa dahil pek çok festivalde ödülleri toplayan film, tekstil işçisi olarak çalışan bir grup gencin hikâyesini gündelik karşılaşmalar ve ânlar üzerinden gerçekçi bir dille anlatıyor. São Paulo’da yaşamaya yeni başlayan Elias bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışmaktadır. Tatil sezonu yaklaştıkça iş yükü daha da artan Elias gittikçe daralan özgür vakitlerini değerlendirmek için yeni sosyal çevrelere girmeye başlar; yepyeni duygular ve deneyimlerle tanışır. Filmin gösteriminin ardından Denizli’de tekstil işçisi olarak çalışan göçmen LGBTİ+ bir festival konuğuyla söyleşi gerçekleştirilecek. Böylesi emek yoğun bir sektörde işçi olmak üzerinden, LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılık mekanizmaları tartışılacak.

Terror Nullius, adını sahipsiz toprak anlamına gelen “terra nullius” tamlamasından alıyor. Film biçimsel özellikleri ve içeriği ile başarılı bir kuir sinema örneği olarak dikkat çeken bir mashup. 2002 yılında Sydney’de kurulan ve genellikle belgesel ile spekülatif kurgu türlerinin kesişiminde işler üreten iki kişilik sanat kolektifi Soda Jerk tarafından çekilen film, Hollywood yapımı Çılgın Max 2: Yol Savaşçısı filminin setinde geçen hikâyesi üzerinden Avustralya sinemasını yapıbozuma uğratıyor. Film, tahmin edilebileceği üzere sıkı bir kolonyalizm ve ataerki eleştirisi.

İlk uzun metraj filmi Onthajan ile 5. Pembe Hayat KuirFest’te yer alan Anucha Boonyawatana’nın Tayland’ın bu yılki Oscar adaylığına layık görülen filmi Malila: A Farewell Flower sade anlatısı ve etkileyici sinematografisi ile özel bir ilgiyi hak ediyor. Ölümcül bir hastalıkla boğuşan Shane’in eski aşkıyla yeniden bir araya gelişini, yaşamın kırılganlığı ve ölümün kaçınılmazlığını simgeleyen “Bai Sri” süsleme sanatı üzerinden aktaran film, doğanın ihtişamı ve insanın varoluşsal korkuları üzerine düşünen şiirsel bir yapım.

2018 Berlin Film Festivali’nin Generations bölümünde gösterilen Retablo, ismini heykel ve resim sanatını bir araya getiren tekniğiyle dinsel öyküleri desenleyen “retablo” sanatından alıyor. Tıpkı babası gibi, “retablo” sanatında değerli bir usta olmak ve aile geleneğini devam ettirmek isteyen 14 yaşındaki Segundo, babasının gizli olarak yaşadığı hayatı ortaya çıkınca yaşadığı sert yüzleşmeyle nasıl baş edecektir? Babasına yönelen nefrete seline mi katılacaktır, yoksa başka bir yol mümkün müdür? Geçen yıl Berlin Film Festivali izleyicisinin çok sevdiği bu film, festivalden TEDDY Yeni Yetenekler En İyi İlk Film Ödülü ile dönmüştü.

Yılın en dikkat çeken yapımlarından Rafiki de bu yıl Gökkuşağının Altında izleyicisiyle buluşacak. Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan Rafiki, ailelerinin politik karşıtlıklarına karşın arkadaşlıklarını sürdürmek için direnen, dostlukları aşka dönüşen iki genç kadının hikâyesini anlatıyor. Film, ülkesi Kenya’da eşcinselliği özendirdiği gerekçesiyle yasaklanmasıyla da çok konuşulmuştu.

Festivalin diğer bölümleri, seçki ve etkinlik detayları çok yakında açıklanacak.