''Pembe elmas'' rekor fiyata alıcı buldu

Dünyanın en çok talep gören pembe elmaslarından biri yeni sahibini buldu. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Christie's Müzayede Evi ismi açıklanmayan bir talibin telefonla müzayedeye katılarak elmasa sahip olmak isteyen diğer iki rakibini geride bıraktığını ve elması 18 milyon 100 bin İsviçre Frangına (16 milyon 900 bin Euro) satın aldığını duyurdu. Bu fiyat şimdiye kadar bu türdeki bir değerli taş için ödenen en yüksek ikinci rakam olmuş oldu.

Müzayedeciler de bu taşlar sayesinde rekor karlar elde ediyorlar. Christie's Müzayede Evi'nin sözcüsü Alexandra Kindermann bu taşların oldukça nadir ellerine ulaştığını ve bu yüzden de değerlerinin giderek arttığını söylüyor.

Varlıklı kesimin ‘'pembe elmas'' merakı

Elmas, dünya çapındaki elmasların yalnızca yüzde 1'inde görülen ‘'Fancy Vivid'' isimli renk tonuna sahip olma özelliği taşıyor.

9,14 karat ağırlığındaki elmas aynı zamanda dünya üzerindeki bu renk ve biçimdeki en büyük ikinci elmas. Bu taşlar uzmanlar tarafından olağanüstü netlikleri ve saf yapıları nedeniyle oldukça değerli kabul ediliyor.

Varlıklı kesim arasında üretimleri giderek azalan renkli elmaslara talebin geçen yıllar içinde oldukça fazla artış gösterdiği kaydediliyor.

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DPA/ SÖ/GA