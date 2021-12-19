Peloton, Chris Noth'un oynadığı reklamı geri çekti: "Her cinsel saldırı suçlaması ciddiye alınmalıdır"

Yüksek teknolojiye sahip fitness ürünleri yapan Peloton, Sex and the City yıldızı Chris Noth hakkında çıkan cinsel saldırı iddialarından sonra viral olan son reklma filmini kaldırdı.

Peloton'dan yapılan açıklamada "Her cinsel saldırı suçlaması ciddiye alınmalıdır. HBO'nun dizisine yanıt olarak çektiğimiz reklamda Chris Noth'u oynatırken bu suçlamalardan habersizdik. Daha fazlasını öğrenmeye çalışırken reklamı sosyal medya hesaplarımızdan kaldırdık" ifadeleri yer aldı.

Chris Noth hakkında üç farklı kadın geçmişte cinsel saldırıya uğradıklarına ilişkin suçlamada bulundu. Chris Noth ise suçlamaları redderek hepsinin "rızaya dayalı ilişkiler" olduğunu savundu.

Sex and the City'nin yeni çekilen bölümlerinde Chris Noth'un canlandırdığı Mr. Big karakteri Peloton marka kondisyon bisikletini kullanırken hayatını kaybediyordu. Dizinin hayranlarını üzen sahnenin ardından Peloton, Chris Noth'un başrolde oynadığı bir reklam çekmişti.