Pelin Öztekin'in loca kavgası karakolda bitti

Statta Galatasaray-Trabzonspor maçını izleyen Pelin Öztekin ve arkadaşına, yan locadan laf atılması üzerine kavga çıktığı öğrenildi. Öztekin’in locasının basıldığı ve kavganın karakola taşındığı aktarıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, koyu Galatasaraylı Pelin Öztekin, 23 Ocak'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçına gitti. Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izledikleri sırada iddiaya göre yan locadaki iş insanı Osman A., Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden'e "Sen nasıl Galatasaraylısın, hiç sevinmiyorsun" diye laf attı. Ağız dalaşı sürerken Osman A., Öztekin'in bulunduğu locayı “bastı”.

İddiaya göre Osman A., kavgayı ayırmaya çalışan Öztekin'e bağırarak saldırdı. Olay büyüyünce araya güvenlik girdi. Ardından taraflar karakola götürüldü.

Genç oyuncu, kendisine hakaret edip şiddet girişiminde bulunan Osman A.'dan şikâyetçi oldu. Osman A. da Pelin Öztekin'in kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.