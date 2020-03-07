Oyuncu Pelin Karahan 2014’te Bedri Güntay ile nikâh masasına oturmuş, 2015’te Ali Demir’i, 2017’de Eyüp Can’ı kucağına almıştı. Bir süredir setlerden uzak duran oyuncu, artık ekrana dönme vaktinin geldiğini söyledi.

"Bu istekleri hiç doğru bulmuyorum"

Pelin Karahan, “Televizyon ya da internet hiç fark etmez, doğru projelere kapım açık. ‘Çocuklarım var, evliyim, haftada 3 gün, 5 saat çekime gelirim’ gibi kurallarım, kısıtlamalarım da yok. Zaten bu istekleri hiç doğru bulmuyorum” diye konuştu. İkinci çocuğuna hamile kaldığında Karahan, “Yeter” adlı diziden ayrılıp kalan hamilelik sürecini evinde dinlenerek geçirmeye karar vermişti.