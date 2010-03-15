Pelin Batu'nun gözyaşları

T24 - Geç saatlere kadar uzayan tarih programında uyumasıyla gündeme gelen Pelin Batu, bu kez gözyaşlarına boğulup, programı terk etmek istedi. Milliyet'in haberi.







Video için tıklayınız:







Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Tarihin Arka Odası programında Pelin Batu gözyaşlarını tutamadı. Murat Bardakçı'nın Erhan Afyoncu ve Pelin Batu ile Habertürk TV'de sunduğu Tarihin Arka Odası'nda Ermeni Tasarısı masaya yatırıldı. Programa konuğu ise Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Selvi'ydi.



Programda bir ilk



Murat Bardakçı'nın 'İsteyen izleyicilerimiz programa katılabilirler. Yerimiz Taksim'de' sözleri üzerine Ermeni asıllı Dikran Karagözyan stüdyoya gelerek programa katıldı. Karagözyan'ın ailesiyle ilgili hikayeler anlatmaya başlayınca Pelin Batu canlı yayında ağladı.



Pelin Batu canlı yayında ağladı



Belin Batu programı terketmek istedi. Tam çantasını toplayıp gidiyordu ki, Murat Bardakçı reklam çağrısıyla raya girdi.