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Yaşam

Pelin Batu'nun gözyaşları

Pelin Batu, bu kez gözyaşlarına boğulup, programı terk etmek istedi.

15 Mart 2010 02:00

T24 -  Geç saatlere kadar uzayan tarih programında uyumasıyla gündeme gelen Pelin Batu, bu kez gözyaşlarına boğulup, programı terk etmek istedi. Milliyet'in haberi.




Video için tıklayınız:



Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Tarihin Arka Odası programında Pelin Batu gözyaşlarını tutamadı. Murat Bardakçı'nın Erhan Afyoncu ve Pelin Batu ile Habertürk TV'de sunduğu Tarihin Arka Odası'nda Ermeni Tasarısı masaya yatırıldı. Programa konuğu ise Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Selvi'ydi.


Programda bir ilk


Murat Bardakçı'nın 'İsteyen izleyicilerimiz programa katılabilirler. Yerimiz Taksim'de' sözleri üzerine Ermeni asıllı Dikran Karagözyan stüdyoya gelerek programa katıldı. Karagözyan'ın ailesiyle ilgili hikayeler anlatmaya başlayınca Pelin Batu canlı yayında ağladı.


Pelin Batu canlı yayında ağladı


Belin Batu programı terketmek istedi. Tam çantasını toplayıp gidiyordu ki, Murat Bardakçı reklam çağrısıyla raya girdi.

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