Pelin Batu: Erdoğan, diskoda eğlendim diye babama hesap sormuştu!

Gazeteci-yazar Pelin Batu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel hayatına müdahale eden bir yaklaşımda bulunduğunu öne süren bir hikâyeyi anlattı. 16 yaşında New York tatili sırasında annesiyle bir gece kulübündeki görüntülerinin medyaya "Diskoda coştular" şeklinde düşmesinin ardından o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan'ın, CHP'li emekli büyükelçi olan babası İnal Batu'ya “Kızımız da…” diye kinayeli bir sözle şikâyette bulunduğunu söyledi. Batu, bu durumu aile içinde konuştuklarını ve hayatlarına dışarıdan müdehale olmasını ‘garipsediklerini’ ifade etti.

Nokta dergisinden Fatih Vural'ın sorularını yanıtlayan (22 Şubat 2016) Pelin Batu, "Karşı tarafa olan toleranssızlığını ve tahammülsüzlüğünü, 16 yaşındaki bir çocuk olarak görmüştüm ve bu nedenle sonrasındaki Erdoğan’a da hiçbir zaman şaşırmadım" dedi.

Batu, babasıyla Erdoğan arasında geçen başka bir diyaloğu da şöyle anlattı:

"Kalabalık bir ekiple geldiği için, babam onlar adına bir resepsiyon verdi. O resepsiyona da babam, New York Times gibi üst düzey birçok gazeteden gazetecilerle, diplomatları davet etmişti. Bu insanları, Erdoğan ve ekibiyle tanıştıracakken, Erdoğan 'İçki vermeyin' demiş. Babam da 'Böyle bir şey olamaz. İsteyen içer, isteyen içmez. Siz istemiyorsanız içmezsiniz' diye karşı çıkmış."

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