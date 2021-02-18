'Pelikan' olarak nitelendirilen Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin Twitter hesabı askıya alındı

Devlet bağlantılı tüm hesapları etiketleme kararı alan Twitter, 'Pelikan' olarak nitelendirilen Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin (Bosphorus Global) hesabını askıya aldı. Bosphorus Global, "Yekvücut" hesabından Twitter'a tepki gösterdi.

Twitter, 'Pelikan grubu' olarak nitelendirilen Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin (Bosphorus Global) ana hesabını askıya aldı.

Geçen yıl başlattığı hükümet yetkililerini ve devlet destekli medya kuruluşlarını etiketleme sistemini genişletme ve sisteme diğer hesapları da dahil etme kararı alan Twitter, Bophorus Global'in hesabının askıya alınmasına dair herhangi bir not yayınlamadı.

Dernek, kendilerine ait olan "Yekvücut"tan yaptığı paylaşımda, "Bosphorus Global hesabımız Twitter tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmıştır. Bu noktada hesabımızı tekrar geri almak için mücadelemize başlamış bulunuyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Siz değerli takipçilerimize arz ederiz" diyerek Twitter'a tepki gösterdi.

Geçen yıl başlattığı 'devlet destekli' hesapları etiketleme uygulamasını genişleten Twitter, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da arasında olduğu bazı isimlerin resmi hesaplarını "Türkiye devlet görevlisi" olarak etiketledi.