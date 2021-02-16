Twitter, devlet bağlantılı hesapları etiketleme sistemini genişletiyor

Twitter’ın geçtiğimiz aylarda başlattığı devlet bağlantılı hesapları etiketleme sisteminin kapsamı genişliyor. Mikro blog platformu 17 Şubat Çarşamba gününden itibaren Türkiye dahil 16 ülkede daha bu sistemin kullanıma gireceğini duyurdu.

ABD merkezli mikro blog platformu Twitter geçtiğimiz dönemde başlattığı etketleme sisteminin kapsamını artırma kararı aldı.

Söz konusu etiketleme sistemi ile bir süredir ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya’da devlet bağlantılı hesapları etiketleyen platform bu özelliği 16 ülkede daha kullanıma sunacak.

NTV'de yer alan, bu 16 ülke arasında Türkiye de yer alacak.

Aynı yazıya göre, karar 17 Şubat itibari ile ülkemizde kullanıma girecek. Bu tarihten itibaren devlet kurumları ve kilit görevlerdeki kullanıcıların Twitter hesaplarında bu etiket yer alacak.

Twitter tarafından “Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz” başlığı ile duyurulan karar sonrası bu sistemin geçerli olacağı ülke sayısı da 21’e yükselmiş olacak.