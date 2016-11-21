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Spor

"Peki Volkancığım sen neden şampiyon olmuş gibi seviniyorsun?"

Spor yorumcusu Ümit Karan, Volkan Demirel'e tepki gösterdi

21 Kasım 2016 11:50

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in maç sonu yaptığı, "Galatasaray beraberliği sevinen bir takım" açıklamasına yönelik olarak, "Sen neden şampiyon olmuş gibi seviniyorsun?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, 2-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından "Biz alışığız, Galatasaray da bu sonuçlara alışssın. Beraberliğe sevinen bir takımın bizi yenmesi beklenemezdi" açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Volkan Demirel'e "Tamam Volkan'cım madem Galatasaray'ı yenmeye alışıksın, sen neden maçın ardından şampiyon olmuş gibi seviniyorsun?" sorusunu yöneltti.

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