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Yaşam

Peker Açıkalın hastaneye kaldırıldı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Peker Açıkalın geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

14 Nisan 2011 03:00

T24 - Tiyatro ve sinema sanatçısı Peker Açıkalın geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

Peker Açıkalın hastaneye kaldırıldı

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatro ve sinema sanatçısı Peker Açıkalın geçirdiği rahatsızlık sonucu bugün, 14 Nisan 2011 tarihinde saat 15.00'de, KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Tedavi altına alınan sanatçının müdahalesi halen devam etmektedir. Aile yakınlarının izni alındıktan sonra Peker Açıkalın'ın sağlık durumu konusuda hastane yönetimi tarafından açıklama yapılacaktır."

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