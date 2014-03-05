Peker Açıkalın film çekimi sırasında kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın, Nisan ayında vizyona girecek olan yeni filmi 'Gülcemal'in çekimleri sonrasında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yeni filmi Gülcemal için yeniden kameraların karşısına geçen oyuncu Peker Açıkalın'ın çekimler sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Bugün 'ün haberine göre, bir haftadır Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören ünlü oyuncunun, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Önceki gün yoğun bakım servisinden normal odaya alınan Açıkalın'ın kalbine 2001 yılında pil takılmıştı. Milyonların sevgilisi komedyenin 2011 yılında da kalbi durmuş, elektroşokla hayata döndürülmüştü.