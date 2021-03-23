Pedro Almodóvar, yeni filmi "Madres paralelas" için setlere döndü

Ünlü yönetmen Pedro Almodóvar’ın "Madres paralelas" filminin çekimlerine başlandı. Başrolünde Penélope Cruz'un yer aldığı filmin 2021 yılında vizyona girebileceği belirtildi.

Büyük bölümünü İspanya'nın başkenti Madrid’deki evinde geçirdiği karantina sürecinde yeni projeler üzerinde çalışan usta yönetmen Pedro Almodóvar, normalleşme yolunda ilk adımların atılmaya başlamasıyla birlikte setlere döndü ve bu projeleri bir bir hayata geçirmeye başladı.



Tilda Swinton’lı kısa filmi "The Human Voice"u 77. Venedik Film Festivali’nde sinemaseverlerin beğenisine sunan usta yönetmen, bir sonraki uzun metrajlısı olan Madres paralelas‘ın çekimlerine de başladı.

Madres paralelas’ın başrolünde daha önce de pek çok projede yönetmenle çalışan başarılı oyuncu Penélope Cruz yer alıyor.

Filmin başrollerinde Penélope Cruz’a Aitana Sánchez Gijón ve Milena Smit eşlik edecek. Oyuncu kadrosunda Israel Elejalde, Julieta Serrano ve Rossy De Palma gibi isimler de yer alıyor.

Madres Paralelas'ın konusu

Filmloverss'ın haberine göre; Madres Paralelas, Madrid’de geçecek ve aynı gün doğum yapan iki kadının paralel şekilde ilerleyen hayatlarını anlatacak. Almodóvar, bunun çocuk yetiştirmenin ilk ya da ikinci yılında olan annelerin feminist dünyası ve bu süreçte yaşanan şeyler ile ilgili bir hikâye olduğunu söylüyor. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón ve Milena Smit hikâyenin merkezindeki üç kadına hayat verecek.

Çekimlerine başlanan Madres paralelas’ın ne zaman izleyici karşısına çıkacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bu yılın sonbahar-kış aylarında gösterime girebileceği tahmin ediliyor. Heyecanla beklediğimiz filmle ilgili yeni gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.