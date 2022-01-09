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Kültür-Sanat

Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce uzun metraj filminde başrolde Cate Blanchett olacak

Almodóvar'ın Penelope Cruz'un başrolünde yer aldığı Paralel Anneler'le (Madres Paralelas) filmi bu yıl izleyicilerle buluşmuştu.

09 Ocak 2022 16:11

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın çekeceği ilk İngilizce filmde başrolde Cate Blanchett oynayacak.

ABD'li oyuncu Cate Blanchett, Pedro Almodóvar'ın ilk İngilizce uzun metrajlı filmi A Manual for Cleaning Women'da (Temizlikçi Kadınlar İçin El Kitabı) rol almak için anlaştı. 

Independent'in Variety'den aktardığı habere göre Blanchett'in prodüksiyon şirketi Dirty Films, El Deseo ve New Republic Pictures şirketleri projede birlikte çalışacak. Projenin halihazırda geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. 

Blanchett, Göklerin Hakimi'yle (The Aviator) yardımcı oyuncu kategorisinde Mavi Yasemin'deyse (Blue Jasmine) başrol kategorisinde Oscar almıştı.

Bu yıl Almodóvar da Penelope Cruz'un başrolünde yer aldığı Paralel Anneler'le (Madres Paralelas) izleyicilerle buluşmuştu.

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