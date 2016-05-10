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Sağlık

Pedofiliye karşı ilaç testine başlandı

İlaç pedofili eğilimi olan 60 gönüllü denek üzerinde deneniyor

10 Mayıs 2016 14:58

Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada geliştirilen ilacın “Pedofili eğilimini fark edip iyileşmek isteyen hastaların dürtülerini azaltmayı hedef aldığı” açıklandı.

Kimyasal yöntemle hadım dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanırken, şimdi bilim insanlarının pedofiliyi önleyen bir ilaç üzerinde çalıştığı belirtildi. Testosteron hormonu seviyesini düzenleyen etken maddeler içeren ilacın etkisinin 3 ay sürdüğü belirtiliyor. Enstitütü ilacı pedofili eğilimi olan 60 gönüllü kişi üzerinde deniyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, İsveçli bilim insanları, çocuk istismarcılarının pedofiliye dönüşmesini engelleyen bir ilacı test etmeye başladığını duyurdu. Nobel Tıp Ödülü’nü de belirleyen İsveç’teki Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada geliştirilen ilacın “Pedofili eğilimini fark edip iyileşmek isteyen hastaların dürtülerini azaltmayı hedef aldığı” açıklandı.

 

 

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