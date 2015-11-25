Pedofilileri sıradan insanlardan ayıran özellikler nelerdir?

Son yıllarda çocuk istismarının sıklığı konusunda artan endişeler var. Yıllardan beri süren araştırmalardan sonra hala neyin pedofiliye sebep olduğu konusunda tartışmalar sürüyor. Toronto’da bulunan Ruh sağlığı merkezinden Dr. James Cantor’un araştırmasına göre, pedofili doğuştan geliyor ve sonradan değiştirilmesi mümkün olmuyor. Hatta pedofili hamileliğin ilk üç ayında belirlenebilir.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 2012 yılının ekim ayında kızı bir pedofili olan Mark Bridger tarafından kaçırılan ve ardından öldürülen Paul Jones ''İnsanlar neden pedofillere yardım etmeliyiz diye düşünmüyor. Takip edilmeli, hapse atılmalı hatta hadım edilmeliler, ama biz pedofililere yardım edersek, belki de taciz edilen çocukları kurtarabiliriz” diyerek bir kampanya başlattı. Kampanya pedofillerin suç işlemesini önlemek için yardım almalarını de içeriyor.

Toronto’da bulunan Ruh sağlığı merkezinden Dr. James Cantor, MR taramaları kullanarak pedofililerin beyinlerinin nasıl çalıştığını inceledi. Cantor şaşıtıcı ve tartışmalı bulgulara ulaştı.

Dr. Cantor, ''Pedofili cinsel bir yönelim. Yani bu doğuştan gelen dürtülerle ilgili bir durum ve bunun sonradan değiştirilmesi mümkün değil, tıpkı diğer cinsel yönelimlerde olduğu gibi'' dedi.

'Pedofili hamileliğin ilk 3 ayında belirlenebilir'

,Dr. Cantor ayrıca pedofillerin beyinlerinin normal insanlara göre farklı çalıştığını belirtti ve ''Bu insanlar çocuklara karşı koruyucu ve besleyici içgüdülerle değil de, cinsel içgüdüleri tarafından yönlendiriliyor gibi'' dedi.

Cantor, ayrıca pedofilinin sol elini ya da iki elini birden kullanan insanlarda daha fazla görüldüğünü ve pedofillerin diğer suçlardan hüküm giyenlere kıyasla büyük ölçüde daha kısa boylu olduğunu da ekledi.

Cantor, ''Kısa boylu ya da solak insanlarda illa pedofili görülecek diye bir şey yok. Pedofiliyi destekleyen bu bulgular hamileliğin ilk 3 ayında belirlenebiliyor. Pedofiliye yol açan olası nedenler ise annenin hamilelik boyunca stresli ve yetersiz beslenmiş olması.''

Cantor, ''İlk etapta bu rahatsızlığı gelişmeye başladığı ilk yerde önlemeye çalışıyoruz. Ne zaman bu belirtiler çıkıyor ve sonrasında neler oluyor buna odaklanmış durumdayız'' diye ekliyor.

Doktor Cantor’un bu tezi şimdiye kadar pedofilinin neden ortaya çıktığı konusunda ortaya atılan teorilerden oldukça farklı.

'Vampir sendromu'

Manchester’da cinsel istismara maruz kalmış erkekler tarafından kurulan yardımlaşma derneğinden Duncan Craig, pedofilinin nedenleri konusunda uzun zamandır hakim olan teoriyi ‘Vampir Sendromu’ olarak adlandırıyor.

Craig teoriyi şu sözlerle açıklıyor: ''Eğer bir vampir tarafından ısırılırsan, vampir olursun. Eğer cinsel istismara maruz kaldıysan, sen de gelecekte istismarcı olursun.''

Doktor Cantor’un çalışmaları pedofilinin gelişim sürecine alternatif açıklamalar getirse de "Pedofili doğarsan, pedofili kalırsın" tezi, birçok doktor tarafından tartışılıyor. Ottawa Ruh Sağlığı Merkezi’nin Cinsel Davranışlar Kliniğinin Başkanı Dr. Paul Fedoroff da bu uzmanlardan.

'Tedavi edilebilir'

Dr. Paul Fedoroff, anti-androjen (erkeklik hormonlarını azaltan) ilaçları kullanarak pedofillerin cinsel dürtülerini geçici tedavi etmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Federoff, ''Seksi masadan kaldırıyoruz. Sağlıklı yaşam tarzları geliştirmek için bir şans veriyoruz. Tedavi edilen bu kişilerin iş bulabilmelerini ve daha sonra bir yetişkinle rızaya dayalı ilişki kurmaları mümkün olabilecek diye umuyoruz. Bu aşamaya geldikten sonra verdiğimiz ilaçları kesip, cinsel dürtülerin geri gelmesini sağlıyoruz'' dedi.

Federoff, ''Sonunda bu kişiler normal sağlıklı ilişkilerine geri dönerek , cinsel yaşamlarını partnerleriyle sürdürecek ve tercihlerini çocuklardan değil yetişkinlerden yana kullanacaklar'' diye ekledi.