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Eğitim

Pedagog Gözde Erdoğan, ebeveynlerle buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- Pedagog Gözde Erdoğan, Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Kidz Mondo’da ebeveynlerle buluşacak

25 Aralık 2018 14:33

İSTANBUL, (DHA)- Pedagog Gözde Erdoğan, Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Kidz Mondo’da ebeveynlerle buluşacak. Ebeveynler için düzenlenen  ‘Pedagog Gözde Erdoğan ile Hayat Evde Başlar Atölyeleri’nin Ocak ayı konusu ise ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadıkları sorunların kaynağını bilerek çözümlemeleri olacak.

Pedagog Gözde Erdoğan, ebeveynlere, çocukları ile yaşadıkları yemek, uyku, ağlama krizleri gibi sorunları nasıl çözeceklerini ve bu durumda çocuklarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini anlatacak. Erdoğan’ın ebeveynleri değerlendirip ‘Özel Katılım Sertifikası’ vereceği etkinlik, 6 Ocak Pazar günü 14.00-17.00 arasında gerçekleşecek.

Ücretsiz olarak verilecek eğitime katılmak için öncesinde Kidz Mondo’yu arayıp kayıt yaptırmak gerekiyor.

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