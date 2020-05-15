Pearl Jam'in yeni klibinde Greta Thunberg, harekete geçmezsek "gelecekte olacakları" gösterdi

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ABD'li grunge rock grubu Pearl Jam'in yayınladığı "Retrograde" şarkısının animasyon klibinde 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim değişikliği ile ilgili uyarılarda bulundu.

"Retrograde" parçası, Pearl Jam'in geçen aylarda çıkardığı "Gigaton" albümünde yer alıyordu. Yeni albüm, eleştirmenlerden çoğunlukla pozitif yorumlar aldı.

Yeni yayınlanan müzik videosunda bir adamın falcıya gittiği ve 'sihirli küre'ye baktığında doğal afetler gördüğü görülüyor. Daha sonra falcının Greta olduğu ortaya çıkıyor.

Kristal kürede dünyanın büyük şehirlerinin sular altında kaldığı görülüyor.

Animasyonda Pearl Jam'in üyeleri de tarot kartlarının üzerinde bulunuyor. Pearl Jam, yeni albümündeki parçalarda iklim değişikliği ile ilgili endişelerini sık sık dile getiriyor.