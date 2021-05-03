Peaky Blinders setinde inceleme başlatıldı

Peaky Blinders'ın setinde, Koronavirüs'e yönelik kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Independent Türkçe'nin The Guardian'dan aktardığına göre yapımcılar, dizisinin son sezonunun çekimleri sırasında bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen çekimlere devam edilmesi iddiası nedeniyle yapım ekibinin sağlığını riske atmakla suçlanıyor.

Önemli bir izleyici kitlesi bulunan dizinin çekimlerinin bu hafta ekipten bir kişinin testinin pozitif çıkmasından sonra durdurulduğu duyurulmuştu.

Öte yandan yapım ekibinde yer alan bazı üyeler, ekipten bir kişinin durumu öğrenip çekimleri durdurana kadar çekimlerin birkaç saat devam ettiğini öne sürüyor.

Testi pozitif çıktığı belirten kişinin daha sonra tekrar test yaptığında sonucun negatif çıktığı ve çekimlerin devam ettiği bildirildi.

Peaky Blinders'ın internet sitesinde geçen ay Covid-19 kurallarına uyulduğu ve ekibin sağlığının gözetildiğine yönelik bir açıklama paylaşılmıştı. Ancak yapılan açıklamaya rağmen söz konusu iddia nedeniyle durumun kaygı verici olduğu belirtildi.

Dizi adına açıklama yapan sözcü testi pozitif çıkan kişinin kim olduğunu açıklamadı. Sözcü şu ifadeleri kullandı:

"Peaky Blinders'ın çekimleri ekipten bir kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle durduruldu. Yönetmeliğe uygun olarak bu kişi bir NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi) testi yaptırdı ve onunla temas kuran herkes kendini tecride aldı. Peaky Blinders'ta ekibimizin güvenliği büyük önem taşıyor. NHS testi negatif çıktı ve çekimlere perşembe devam edildi."