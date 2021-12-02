‘Peaky Blinders’ın 6’ıncı sezonundan ilk tanıtım geldi

‘Peaky Blinders’ dizisinin merakla beklenen 6’ncı sezonundan tanıtım yayınlandı.

BBC dizisi Netflix platformundan da dünya çapında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 5’inci sezonu iki yıl önce yayınlanmış, hayranları bir süredir 6’ncı ve son sezonun yayınlanmasını beklemeye başlamıştı.

Final sezonunun yayın tarihi 2022’nin başı olarak duyuruldu.

Thomas Shelby ve Alfie Solomons ikilisine odaklanıldı