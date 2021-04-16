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Yaşam

Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Helen McCrory hayatını kaybetti

16 Nisan 2021 20:30

Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan aktrist Helen McCrory, 52 yaşında kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Damian LewisHelen McCroryPeaky Blinders
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