Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Helen McCrory hayatını kaybetti

Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan aktrist Helen McCrory, 52 yaşında kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Üç Harry Potter filminde de rol alan McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, ölüm haberi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Lewis, sosyal medya hesabından "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz" mesajını paylaştı.