"PCR yerine hızlı antijen testi uygulanmalı"

Eray Görgülü

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, COVID-19 pozitif vakalarının tamamı, 7 günün ardından test yaptırmadan izolasyondan çıkabiliyor. Bunun yanında tarama amaçlı ve temaslı kişilerde de PCR testi zorunluluğu kaldırılırdı, artık PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere uygulanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu kararlarının gelişmiş ülkelerde uygulanan kurallar çerçevesinde alındığına dikkat çekti. Uzmanlar ise aynı görüşte değil.

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necmettin Ünal, temaslı kişilere PCR testi yapılmamasının haklı sebepleri olduğunu ancak, gelişmiş ülkelerin bunun yerine hızlı antijen testi kullandığını vurguladı. Ünal, "PCR testleri pahalı, eğitimli personel gerektiren, zaman alan testler, dolayısıyla bunun lojistiğini sağlamak her ülke için zor, Türkiye için de zor. 450 binli rakamlara çıktık ama yapılması gereken bunun üstünde" dedi.

Okullarda haftada iki kez antijen testi

Avrupa ülkelerinin programlarına hızlı antijen testlerini aldığını belirten Ünal, İngiltere örneğini verdi. Burada okullarda haftada iki kez antijen testi yapıldığını kaydeden Ünal, çocukların taşıyıcı fonksiyonlarını gidermek adına uygulamanın önem taşıdığını söyledi. PCR testlerinin lojistik ve ekonomik olarak tüm taramalarda kullanılmasının mümkün olmadığını kaydeden Ünal, "Bunun bir yerde durması gerekiyordu. Bu PCR testlerinin çöpe atıldığı anlamına gelmiyor, yine kullanacağız. Ama bunun yerine tarama testi olarak Sağlık Bakanlığının bir an önce kendi algoritmasına antijen testlerini alması gerekiyor. Antijen testleri pozitif çıkanların yine PCR testi yaptırması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Genelleme yapmak hatalı

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise izolasyon süresinin 7 güne düşürülmesini değerlendirdi. Kararın işgücü kaybının engellenmesi amacıyla alındığını ifade eden Ertuğrul, artan vaka sayılarına dikkat çekti. Bu uygulamayı genele yaymanın hatalı olduğunu belirten Ertuğrul, "Her COVID-19 geçiren aşılı veya aşısız, ağır hastalık veya hafif hastalık. Onlara da mı bu izolasyon süresini uygulayacağız? Böyle bir genelleme mi yapacağız? Burada sorun çıkıyor. Ağır hastalık geçirenlerde bir kere böyle bir izolasyon kavramınız yok. 7’nci günden sonra bizim onu alıp da pandemi servisinden çıkartıp o hastayı normal servise alabilmek gibi bir şansımız yok" dedi.

İzolasyon 10 güne çıkarılmalı

Aşısızlarda da benzer tablonun söz konusu olduğunu ve onlarda virüsü daha uzun yayabilme potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Ertuğrul, şunları söyledi: "O anlamda 7 günlük izolasyon süresini tüm bireyler için almayıp, gerçekten aşısı tam olan, bağışıklığı sağlanmış bireyler için kullanmak durumundayız. Onun sonuna da bence ya hızlı antijen testi gibi bir hızlı testle ya da PCR testiyle tekrar bir kontrol koymalıyız."

Aşısızlar ve ağır hastalık geçirenlerde 7 günlük izolasyon süresinin mümkün olamayacağını kaydeden Ertuğrul, "Aşısızlar için hafif bile geçiriyor olsa bence 10 günlük izolasyon hatta daha da uzun olabilir. Sonuna da onun mutlaka bir PCR testi eklenmeli” dedi.