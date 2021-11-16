Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafla arbede yaşandı

Bursa’da semt pazarlarında hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi esnaf tarafından yakalandı. Kadınların, kendilerini yakalayan pazarcı ile arbede yaşadığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gürsu ve Kestel ilçelerinde kurulan semt pazarlarında hırsızlık yapan iki kadın, pazar esnafı tarafından yakalandı. Hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın, kendilerini yakalayan pazarcı ile arbede yaşadı.

Pazar esnafının 112'ye ihbarda bulunması üzerine, semt pazarına polis ekipleri yönlendirildi. Pazarcıların yakaladığı iki kadın, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)