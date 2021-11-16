T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafla arbede yaşandı

Hırsızlar gözaltına alındı

16 Kasım 2021 17:43

Bursa’da semt pazarlarında hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi esnaf tarafından yakalandı. Kadınların, kendilerini yakalayan pazarcı ile arbede yaşadığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Gürsu ve Kestel ilçelerinde kurulan semt pazarlarında hırsızlık yapan iki kadın, pazar esnafı tarafından yakalandı. Hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın, kendilerini yakalayan pazarcı ile arbede yaşadı. 

Pazar esnafının 112'ye ihbarda bulunması üzerine, semt pazarına polis ekipleri yönlendirildi. Pazarcıların yakaladığı iki kadın, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA) 

Bursasemt pazarıhırsızlıkesnafyakalandıgözaltıhırsız
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24