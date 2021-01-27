Paylaştığı bir videoda cinsel organı gözüken Nusret'e soruşturma açıldı

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Nusret Gökçe'ye İstanbul'da satın aldığı otelin havuzunu, odalarını ve manzarasını tanıtırken paylaştığı video nedeniyle soruşturma açıldı. Söz konusu videoda Gökçe'nin cinsel organı gözükmüştü.

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yapmıştı. Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in cinsel organı görünmüştü. Takipçisi olan bir vatandaş rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikâyette bulundu.

Günaydın'da yer alan habere göre; Vatandaş dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek video görüntü ile birlikte şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından fenomen Nusret hakkında soruşturma başlattı.

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