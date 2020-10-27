Nusret'in köpük banyolu, bornozlu otel tanıtımı sosyal medyada gündem oldu

27 Ekim 2020 18:03
Sosyal medya hesabından İstanbul'da satın aldığı otelin havuzunu, odalarını ve manzarasını paylaşan Nusret Gökçe'nin bornozla yatağa atladığı sırada cinsel organı göründü. Gökçe'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Tuz serpme hareketiyle (Saltbea) adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, 30 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından otelinin içini 4 dakikalık video ile yayınladı. Küvette köpük banyo yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe'nin cinsel organı göründü.
Takipçilerinin binlerce yorum yaptığı Nusret, videosunu yayından kaldırmadı.
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