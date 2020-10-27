T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nusret'in köpük banyolu, bornozlu otel tanıtımı sosyal medyada gündem oldu

Otelinin havuzunu, odalarını ve manzarasını paylaşan Nusret Gökçe'nin bornozla yatağa atladığı sırada cinsel organı göründü

27 Ekim 2020 18:03

Sosyal medya hesabından İstanbul'da satın aldığı otelin havuzunu, odalarını ve manzarasını paylaşan Nusret Gökçe'nin bornozla yatağa atladığı sırada cinsel organı göründü. Gökçe'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

Tuz serpme hareketiyle (Saltbea) adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, 30 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından otelinin içini 4 dakikalık video ile yayınladı. Küvette köpük banyo yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe'nin cinsel organı göründü. 

Takipçilerinin binlerce yorum yaptığı Nusret, videosunu yayından kaldırmadı.

ETİKETLER

nusret gökçenusretgökçecinsel organgündem

Diğer Videolar

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada'nın stüdyodakileri gülümseten 'maske' diyaloğu

Maskeli gaspçı çalışanın başına tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu

HDP'li Oluç'tan Bakan Soylu'ya: Kürt halkına bizim üzerimizden 'Haysiyetsiz' demiştir

Hrant Dink Vakfı: Toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz; yeni bir dil için nefret söylemine hayır

iPhone işçileri, maaşlarının eksik yattığı gerekçesiyle mesai çıkışında yöneticilerin ofisini bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Aralık 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama...

Ahmet Şık: Öyle bir telaş ki Cuma gecesi HSK'ye açıklama...

İranlı "Zombi Gelin" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı...

Muhalefet eline "iş, aş" yazıp intihar eden vatandaşı hatırlattı; Bakan...

ABD'li ünlü seri katil "Zodyak"ın şifreli mektupları 51 yıl sonra...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24