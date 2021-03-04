Payitaht Abdülhamid dizisi ekranlara veda ediyor

Yakın zamanda AKP Etik Kurulu Üyesi Halide Özen İncekara'nın "Abdülhamit bu kadar kötü aktarımı hak ediyor mu?" diye eleştirdiği TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin, 155. bölümüyle ekranlara veda edeceği öğrenildi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT 1'in ES Film imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid bu sezon sonu ekrana veda edecek. Dört yıldır cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin 155 bölüme tamamlanması planlanıyor.

Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizi haziran ayında ekran macerasını sonlandıracak. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Payitaht Abdülhamid'in reytingleri bu sezon düşmesine karşın, planlamanın bu şekilde yapıldığı konuşuluyor.