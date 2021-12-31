Paxlovid: İngiltere ikinci Covid hapına kullanım onayı verdi
İngiltere, Covid semptomlarının tedavisinde kullanmak üzere Pfizer'ın geliştirdiği antiviral Paxlovid ilacının kullanımına onay verdi.
31 Aralık 2021 19:56
Hap şeklindeki ilacın, ağır Covid riski yüksek olan hastalarda semptomlar başladıktan hemen sonra kullanılması öngörülüyor.
Klinik deneylerde Paxlovid'in riskli yetişkinlerde ölüm ve hastanede tedavi ihtimalini yüzde 89 azalttığı görüldü.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de geçen hafta 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için Paxlovid'e kullanım onayı vermişti.
İngiltere hükümeti, Amerikan ilaç devi Pfizer'dan 2,75 milyon kutu ilaç sipariş etti.
Kullanımdaki bir HIV ilacı temel alınarak geliştirilen Paxlovid, İngiltere'de Covid tedavisi için onay alan ikinci antiviral ilaç oldu.
Kasım ayında da Molnupiravir ilacına onay verilmişti.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, hatırlatıcı dozlar ve artan testlerle beraber yeni antiviral ilaçların, İngiltere'yi 2022'de Omicron tehdidine karşı "güçlü bir pozisyona" koyduğunu söyledi.
Proteaz inhibitörü
Enzim inhibitörü, bir enzime bağlanan ve onun etkinliğini azaltan bir moleküldür.
Proteaz inhibitörü olarak bilinen Paxlovid de virüsün çoğalması için ihtiyaç duyduğu bu enzimi bloke ediyor. Ritonavir adlı düşük doz bir başka antiviral hapla birlikte alındığında vücutta daha uzun süreli kalıyor.
Paxlovid'in İngiltere'de hafif veya orta şiddette Covid enfeksiyonu geçiren ama hastalığın ağırlaşması riski taşıyan 18 yaşın üzerindeki kişilerde kullanımına onay verildi.
Bu durumda olan 1219 kişi üzerinde yapılan klinik deneylerden elde edilen ilk verilere göre, Paxlovid alan hastaların yüzde 0,8'i hastaneye kaldırılırken, etkisiz plasebo ilaç verilen hastaların yüzde 7'sinin hastanede tedavi edilmesi gerekti.