Paul Walker, Hızlı ve Öfkeli'ye geri mi dönüyor?

Aşırı hız nedeniyle yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker ve eşini canlandıran Mia karakteriyle birlikte Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminde yer alacağı iddia edildi.



Efsanevi aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin merakla beklenen dokuzuncu halkası, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl rötarlı olarak izleyicilerle buluşacak. 2 Nisan 2021 tarihinde vizyona gireceği açıklanan film, Hobbs & Shaw spin-off’unun yıldızları Dwayne Johnson ve Jason Statham’dan yoksun olacak ancak seriden aşina olduğumuz diğer isimler Vin Diesel’ın liderliğinde dokuzuncu filmde maceraya kaldıkları yerden devam edecek. Ayrıca oyuncu kadrosunda John Cena ve Michael Rooker gibi iki yeni isim de katılacak.

Webtekno'nun haberine göre; Hızlı ve Öfkeli serisinin en sevilen isimlerinden biri hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılmaya başlandı. Bu isim, 2013 yılında Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda yaşamını yitiren Paul Walker.

Söylentilere göre, Hızlı ve Öfkeli 9'da da yer alabilir

Serideki yedinci filmin çekimleri sırasında hayatını kaybeden Amerikalı aktör, iki kardeşi Caleb ve Cody ile birlikte yapılan çok etkileyici bir ‘CGI rekreasyonu’ sayesinde filmde yer almış ve izleyenlere son sahnede veda etmişti.



Bunun, Walker’ın canlandırdığı Brian O’Conner karakterini gördüğümüz son sahne olduğunu varsayıyorduk ancak son günlerde ortaya çıkan bazı söylentiler, ünlü aktörün Hızlı ve Öfkeli 9 için geri dönebileceğine işaret ediyor.

Universal Studios, söz konusu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak Brian’ı yıllar sonra tekrar görmek, tüm Hızlı ve Öfkeli hayranlarını mutlu edebilir. Yönetmen koltuğunda Justin Lin’in oturduğu Hızlı ve Öfkeli 9, 2 Nisan 2021 tarihinde gösterime girecek.