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Müziğin yaşayan efsanelerinden Paul McCartney, yeni solo albümünü yayınladı.

Eski The Beatles üyesinin McCartney III isimli albümünde 11 şarkı bulunuyor. McCartney'nin üçleme albümlerinin son halkası olan McCartney III, 2018 çıkışlı Egypt Station'ı takip ediyor.

McCartney, yeni albümünün prodüksiyonundan enstruman kayıtlarına hepsini kendisi Sussex'deki stüdyosunda izolasyondayken yaptı.

Eski Beatle albümün yapım aşamasıyla ilgili olarak, "Her gün kayıtlara şarkıyı yazarken kullandığım enstrumandan başladım. Sonra aşamalı olarak diğerlerini kaydettim. Çok eğlenceliydi" dedi.

McCartney, "Sanki işim bu değil de, kendim için müzik yapıyormuşum gibi hissettim. Bu sebeple sadece keyif aldığım şeyleri yaptım. Sonunda bunların bir albüm olacağını düşünmemiştim" diye konuştu.

McCartney III , dünyanın birçok yerindeki müzikseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Taylor Swift, yeni albümünün McCartney III ile denk gelmemesi için Evermore'u erken yayınladı.