Paul McCartney, hayatını 900 sayfada 154 şarkı ile anlatacak

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The Beatles'ın üyelerinden Britanyalı müzik ikonu Paul McCartney'nin yazdığı şarkı sözlerinden oluşan, "otobiyografi benzeri" bir kitabının yayımlanacağı belirtildi. Kitap, McCartney'nin şair Paul Muldoon ile sohbetlerini temel alacak.

Kitabın yayımcısı Allen Lanes'in açıklamasına göre McCartney'nin "154 şarkı ile hikayesini anlatacağı" 'The Lyrics' iki kitap halinde yayımlanacak ve toplamda 900 sayfa olacak.

Kitapta McCartney'nin 14 yaşında yazmaya başladığı eserlerden The Beatles şarkılarına, The Wings ile kaleme aldığı parçalardan solo çalışmalarına 154 şarkının sözlerinin yer alacağı bildirildi. McCartney bu şarkı sözlerini hangi şartlarda kaleme aldığından, onlara ilham veren yer ve insanlardan, şimdi bu parçalar hakkında ne hissettiğinden bahsedecek.

McCartney, "İnsanlar bana hatırlayamayacağım kadar çok defa bir otobiyografi yazıp yazmayacağımı sordu. Evde de olsam yolda da olsam yazmayı becerebildiğim şeyler hep şarkılar oldu" dedi. Britanyalı efsane müzisyen, "Bazı insanlar belli bir yaşa geldiklerinde gemişi hatırlamak için günlüklerine bakar. Benim böyle defterlerim yok. Elimde olan şey şarkılar, hem de yüzlerce. Bu şarkıların ve günlüklerin aynı amaca hizmet ettiklerini fark ettim. Bütün hayatım boyunca şarkı yazdım" dedi.

Kitapların editörlüğünü Pulitzer Ödüllü İrlandalı şair Paul Muldoon yapıyor. Kitaplarda daha önce görülmemiş mektuplar, fotoğraflar ve taslakların da yer alacağı belirtildi.

'The Lyrics'in 2 Kasım'da yayımlanması planlanıyor.