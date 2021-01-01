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Kültür-Sanat

Paul McCartney: George Harrison ile hâlâ bağlantıda olduğumu hissediyorum

01 Ocak 2021 15:18

T24 Dış Haberler

Britanyalı müzisyen Paul McCartney, hâlâ The Beatles'tan eski grup arkadaşı George Harrison'la bağlantıda olduğunu hissettiğini ifade etti.

NPR'a konuşan McCartney, Harrison'ın 2001 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmeden kısa süre önce kendisine bir ağaç hediye ettiğini ve bu ağacın şimdi Doğu Sussex'teki evinin kapısında olduğunu söyledi.

McCartney, "Evden çıkarken ağaca baktım ve 'Selam George' dedim. İşte orada, güçlü bir biçimde büyüyor. Bu beni beraber yürüyüşe çıktığımız zamana götürdü" diye konuştu.

Efsanevi müzisyen, hayatını kaybeden eski grup arkadaşları John Lennon ve Harrison'ın varlığını sürekli hissettiğini ifade etti.

 

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