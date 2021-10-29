Paul McCartney, 'A Day In Life' şarkısını Lennon'ın değil kendisinin yazdığını belirtti

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The Beatles'ın solisti ve bas gitaristi Paul McCartney, grubun ünlü şarkısı 'A Day In Life'ın sözlerini John Lennon'ın değil, kendisinin yazdığını söyledi.

McCartney geçmişte şarkının uyuşturucu kullanan bir siyasetçiyle ilgili olduğunu savunmuş, Lennon ise bununla çelişkili bir şekilde şarkının Guinness'in halefi Tara Browne'ı 21 yaşında öldüren araba kazasını anlattığını ifade etmişti.

The Daily Telegraph'ın aktardığına göre McCartney yeni kitabında 'A Day In Life'ın arkadaşı Browne hakkında olduğunu ve şarkıyı kendisinin yazdığını belirtti.

Grubun en başarılı albümlerinden kabul edilen 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'de yer alan parçayı daha önce Lennon'ın yazdığına inanılıyordu.