Paul Auster'ın New York üçlemesi serisini 'dinlemek' ister misiniz?

Post modern edebiyatın kalemşörlerinden Paul Auster'ın New York üçlemesi serisi, Can Yayınları'nın hazırladığı Seslenen Kitap projesi kapsamında audio kitap haline getirildi. İlknur Özdemir’in çevirdiği Cam Kent, Hayaletler ve Kilitli Oda, matbu halleriyle kitaplık raflarında kendilerine yer bulmalarının ardından, şimdi de Melih Ceylan'ın seslendirmesiyle cep telefonları ve müzik çalarlarla buluşacak.

Kitaplara Seslenen Kitap'tan ulaşabilirsiniz.

Paul Auster

Paul Auster, 1947 yılında ABD'nin New Jersey kentinde doğdu. Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim alan, 1971-1974 yılları arasında Fransa'da yaşayan ve geleneksel kitap konularının dışına yüksek bir başarıyla çıkıp, yaratıcılığın sınırlarını genişletebilmiş olan Auster'in başlıca yapıtları arasında New York Üçlemesi, Yalnızlığın Keşfi, Yanılsamalar Kitabı, Kırmızı Defter, Leviathan, Kehanet Gecesi, Duman, Görünmeyen, Yükseklik Korkusu, Yazı Odasında Yolculuklar, Karanlıktaki Adam bulunuyor. Auster'in yazarlığa ilk başladığı yıllardaki sıkıntılı günlerinde Paul Benjamin imzasıyla yayınladığı bir de polisiye romanı vardır. Bu roman yazarın otobiyografik romanı 'Cebi Delik' in eki olarak yayınlanmıştır. Can Yayınları tarafından Seçkin Selvi' nin çevirisiyle 'Köşeye Kıstırmak' adı ile 2000 yılında Türkçeye kazandırılmıştır.

2006 yılında İspanya'nın saygın ödüllerinden olan Asturias Ödülü'nü edebiyat dalında Paul Auster kazandı. 26'ncısı düzenlenen “Asturias Prensi” ödüllerinde, aralarında Orhan Pamuk 'un da yer aldığı 18 ülkeden 26 yazar edebiyat dalında aday gösterilmişti.

Yazarın Duman (Smoke) ve Surat Mosmor (Blue in the Face) isimli senaryoları ünlü yönetmen Wayne Wang tarafından filme çekilmiştir. Daha sonra Lulu On The Bridge ( Lulu Köprüde) İsimli kitabını da kendisi filme çekmiş, hem senarist hem de yönetmen olarak yapıtın tüm aşamalarında bulunmuştur. Film hakkında yaptığı bir söyleşide kendi yazma biçimi üzerine konuşurken Peter Brook'un bir röportajından alıntı yaparak işlerinde mitlerin uzaklığıyla gündelik yaşamın sadeliğini kaynaştırmaya çalıştığını söylemiştir.

Melih Ceylan

1963 yılında İzmir'de doğdu. Lise dahil İzmirde okudu. Ankara Ünüversitesi Dil tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi. Ankara devlet tiyatrosu, Ankara Genç Sahne ve Dünya Çocuk Oyuncuları Topluluğunda oyunculuk yaptı.Seslendirmeye Ankara'da TRT stüdyolarında başladı.1990 yılında İstanbul'a geldi. Kaygısızlar, Hüsnü Kuruntu, Mutluyüzler, Çılgın Bediş, Çarli, Dikkat Bebek Var, Üzgünüm Leyla dizilerinde oynadı ve bazılarının seslendirme yönetmenliğini yaptı. TRT' de çeşitli çocuk programı ve kukla seslendirmeleri yaptı. Yerli ve yabancı bir çok dizi ve filmde selendirme yönetmenliği ve seslendirme yaptı yaptı (Aliye, 1001 Gece, Beyaz Gelincik, Taşların sırrı, Türkan,Kiraz Mevsimi, Paramparça. Son Mektup ise en son seslendirme yönetmenliğini yaptığı sinema filmidir). Ayrıca bir çok radyo tiyatrosunda da seslendirme yapmıştır.