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Kültür-Sanat

Paul Auster: Orhan Pamuk, Erdoğan'la atıştığımızdan beri aramadı

Erdoğan, Auster'a "Gelsen ne olur gelmesen ne olur, İsrail'e gitmiş; ne cahil bir adamsın" demişti

18 Mart 2017 17:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında "Gelsen ne olur gelmesen ne olur. Sen ne cahil bir adamsın" ifadesiyle 'eleştirdiği' ABD'li yazar Paul Aster, söz konusu olaydan bu yana Orhan Pamuk ile görüşmediklerini açıkladı.

Paul Auster, beş yıl önce verdiği röportajda, "Hapiste yatan yazar ve gazeteciler yüzünden Türkiye'ye gelmeyi reddediyorum" demişti. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan da Auster'a tepki göstererek, "Gelsen ne olur gelmesen ne olur. İsrail'e gitmiş. Sen ne cahil bir adamsın. Gazze'de bombalar yağdıran bunlar değil mi?" ifadesini kullanmıştı. Auster ise, bunun üzerine, "İsrail'de düşünce özgürlüğü var. Ne yazarlar ne de gazeteciler hapiste. Tüm ülkelerdeki yaşam şartlarını iyileştirmek için hapis korkusu ve sansür olmadan konuşma ve yayınlama özgürlüğü, herkes için kutsal bir haktır" diye konuşmuştu.

Auster, Özgürüz.org'un Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, geçtiğimiz ay  "Hayır oyu vereceğimi açıkladığım için Hürriyet röportajımı yayınlamadı" diyen Orhan Pamuk ile görüşüp görüşmediklerine yönelik sorusunu şöyle yanıtladı: 

"Kısa bir not bile yollamadı"

"Onunla tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Kitaplarımı hep destekledi. 1989-1990 yıllarında bir kitabımı yayınlaması için Can Yayınları'nı ikna etmişti. Sonrasında New York'a geldiği zamanlarda görüştük, evimizde ağırladık. Ama anlamadığım şey, Erdoğan'la aramızda bu atışma gerçekleştiğinden beri benimle hiç iletişime geçmedi. ‘Yanındayım' ya da ‘Sözlerini destekliyorum' gibi kısa bir özel not bile yollamadı. Senelerdir onunla görüşmüyorum."

 

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