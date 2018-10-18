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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Paul Allen: 'Servetimin çoğunu bağışlayacağım' diyen ve hayata veda eden Microsoft'un kurucu ortağı

Microsoft'un kurucularından milyarder iş adamı Paul Allen Pazartesi günü 65 yaşında ABD'nin Seattle kentinde hayatını kaybetti. Bugüne dek yardım kuruluşlarına 2 milyar dolardan fazla bağış yaptığı sanılan Allen 2010'da, ölümü sonrası servetinin çoğunu ya

18 Ekim 2018 08:01

Amerikan teknoloji devi Microsoft'un kurucularından milyarder iş adamı Paul Allen 65 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin Seattle kentinde yaşamını yitiren Allen, lenf kanseriyle mücadele ediyordu.

2009'da tedavi gören Allen, 2 hafta önce yeniden hastalığa yakalandığını açıklamıştı.

Allen internet sitesinden yaptığı açıklamada, kendisinin ve doktorlarının tedavisi konusunda "iyimser" olduklarını söylemişti.

Milyarder iş adamı, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NFL) takımlarından Portland Trail Blazers ile Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks'un da sahibiydi.

Paul Allen, Microsoft'u 1975'te, Harvard Üniversitesi'nden ayrılan okul arkadaşı Bill Gates ile birlikte kurdu. 1983'te kendisine kan kanseri teşhisi konmasının ardından şirketten ayrıldı.

Daha sonra ise 1986'da kurduğu medya ve iletişim yatırım şirketi Vulcan ile iş hayatındaki başarısını tekrarladı.

Paul Allen'ın bugüne dek bilim, eğitim ve doğal yaşamı koruma alanlarında faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına 2 milyar dolardan fazla bağış yaptığı sanılıyor.

Allen 2010 yılında da, ölümünden sonra servetinin yarıdan fazlasını yardım kuruluşlarına bağışlama sözü vermişti.

O dönem Allen'ın servetinin 13,5 milyar dolar olduğu sanılıyordu.

Forbes dergisinin bu ayki tahminine göre ise Allen 21,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 44. kişisiydi.

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