PAÜ'nün ardından Batman'da rektörün eşini ve oğlunu öğretim görevlisi olarak atadığı iddia edildi; üniversitelerdeki nepotizm iddiaları neler?

Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) Personel Daire Başkanlığı kadrosu için kriterlerin tamamının eşine işaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla görevden uzaklaştırılan Rektör Hasan Bağ'ın ardından Batman Üniversitesi'nde Rektör Aydın Durmuş'un eşini ve oğlunu üniversiteye öğretim görevlisi olarak aldığı iddia edildi.

Batman Express gazetesinde yer alan habere göre Rektör Durmuş’un oğlu Mehmet Harun Boğaç Barbaros Durmuş Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyor. Üniversitenin sitesinde yer alan bilgilere göre 2014 yılında göreve başlayan oğul Durmuş, aynı dönemde Fırat Üniversitesi’nde de yüksek lisans yapıyordu. Rektör Durmuş’un eşi Ayla Durmuş ise Teknoloji Fakültesi’nde Doktor Öğretim Üyeliği yapıyor. Ayla Durmuş, Rektör Durmuş Teknoloji Fakültesi Dekanıyken burada göreve başladı.

TIKLAYIN - Personel Daire Başkanlığı kadrosu için tüm kriterleri eşini işaret eden ilanla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ görevinden uzaklaştırıldı!

Bugüne kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Gaziantep Üniversitesi’ne kadar birçok üniversitede gündeme gelen nepotizm iddialarının bazıları şu şekilde:

BirGün'ün aktardığına göre Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü’nün üç kızı, bir damadı ve yeğeni üniversiteye öğretim üyesi olarak yerleşti. Rektör’ün kızlarından ikisi ve damadı Tıp Fakültesinde öğretim üyesi. Dr. Hanife Baykal Şahin, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana bilim dalında, eşi Dr. Mürsel Şahin, Kardiyoloji ana bilim dalında öğretim üyesi. Dr. Leyla Baykal Şahin, KTÜ Dermatoloji ana bilimde. Üçüncü kızı Elif Baykal Kablan ise KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar bölümünde. Baykal’ın ablasının oğlu Yusuf Baykal ise Tıp Fakültesi Bilişim Ana Bilimde Dalında görevli.

Eşlere atama

Gaziantep Üniversitesi’nde yöneticilerinin eşleri öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede görev yapıyor. Yöneticiler ve öğretim görevlisi eşleri şöyle:



Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Melike Özyurt – eşi öğretim görevlisi Serdar Özyurt



Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Hakan Çandar – eşi öğretim görevlisi Dürdane Çandar



Enstitü Müdürü Ali Çekiç – eşi öğretim görevlisi Neşe Tosun Çekiç



Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Bardakçı – eşi öğretim görevlisi Gül Senem Bardakçı



Akademisyen Uğur Abakay – eşi öğretim görevlisi Zeliha Abakay



Genel sekreter yardımcısı Burhan Akyılmaz – eşi öğretim görevlisi Öznur Akyılmaz

Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) eski Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'in eşi Aysun Acer, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na memur olarak atandı. Genel Sekreter Sami Yılmaz’ın kızı Behiyye Yılmaz da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi. Ayrıca üniversitede yaklaşık 250 akademisyenin ÇOMÜ çatısı altında bir akrabası bulunuyor.

Mersin Üniversitesi

Mersin Üniversitesi’nde Rektör Ahmet Çamsarı’nın yeğeni Sena Karakuş Eğitim Fakültesi’nde görev yapıyor. Mersin Üniversitesi bünyesinde kadrolu işçi olarak çalışan Hanife Mevhübe Şen, aynı kadroda çalışan Beyza Kasap’ın ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar’ın yeğenleri olduğu ifade ediliyor.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açılan sınavı, öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazandı. Sınav sonucu şu atamalar yapıldı:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Alacahan'ın oğlu Ömer Faruk Alacahan, Rektörlük'e uzman olarak alındı.



Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Taner Çiftçi'nin eşi Mehtap Çiftçi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na öğretim görevlisi oldu.



Öte yandan üniversitede ‘Taşeron kadro' listesine giren bin 100 kişi arasından, üniversite üst yöneticilerinin eşleri, oğulları, gelinleri, kardeşleri, baldızları, kuzen ve yeğenleri de yer aldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız ise bu iddiaları “Üniversitede kimin tanıdığı yok ki” ifadeleriyle yanıtladı.

Çorum Hitit Üniversitesi



Çorum Hitit Üniversitesi'nde eski dekan, profesör, öğretim görevlilerinin çoğu aynı soyadını taşıyor. Üniversitesi’nde görevli yaklaşık 30 akademisyen evli. Üniversite rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Evlenmeyin mi diyeyim?” diyerek savundu.

Dumlupınar'dan iptal



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), dün kamuoyuna yansıyan haberler üzerine 'Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Alımı' ile ilgili tüm iş ve işlemler iptal edildiğini açıkladı. Rektörlük’ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Rekreasyon Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu alımı ile ilgili tüm iş ve işlemler iptal edilmiştir. Süreç hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Rekreasyon Bölümü Başkanı Osman Gümüşgül’ün eşi Ceren Gümüşgül, Rekreasyon bölümü için açılan araştırma görevlisi kadrosu ön değerlendirmesinde sonuncu olmasına rağmen mülakatı geçen tek asil olmuştu.