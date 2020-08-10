Personel Daire Başkanlığı kadrosu için tüm kriterleri eşini işaret eden ilanla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ görevinden uzaklaştırıldı!

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) Personel Daire Başkanlığı kadrosu için, kriterlerinin tamamı eşini işaret eden bir ilan yayımlayan rektör Hüseyin Bağ’ı görevinden uzaklaştırdı.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugün gerçekleşen toplantısında, Yüksek Denetleme Kurulu'nun hakkında rapor hazırladığı Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı. YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu’nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."

Ne olmuştu?

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Hüseyin Bağ'ın bu sefer de Personel Daire Başkanlığı kadrosunda 'adrese teslim' ilan açtığı, kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olduğu ortaya çıkmıştı.

YÖK, 'adrese teslim' ilanın ortaya çıkmasının ardından Rektör Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, daha önce de, üniversiteye bağlı Tarım Bakanlığı ve AB destekli 'Yerli Tohum ve Bitki Üretim Merkezi'nin öğrencilere sosyal tesis yapılmak istenen tarlaya dozerle dalıp, alanda nöbet tutan iki profesörü tartaklamıştı.

Makam şoförünü şube müdürü yapmıştı

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ, birçok skandala daha imza atmıştı. Bağ, önce eşini İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamıştı.

Gelen tepkiler sonucu eşi Derya Bağ’ın istifasıyla sonlanan sürecin ardından bir buçuk yıl geçince, Rektör, eşini bu kez de Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak atamıştı.

Makam şoförlüğünü yapan kişiyi ise önce yüksekokula sekreter olarak atayıp, bir mesai günü sonrası da şube müdürü yapmıştı. Ayrıca Rektör, üniversite bünyesinde yarı zamanlı çalışan 150 öğrenciyi ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle kovmuştu.

TIKLAYIN - Pamukkale Üniversitesi'nin açtığı ilanda kriterleri karşılayan tek kişi rektörün eşi oldu!

TIKLAYIN: Pamukkale Üniversitesi Rektörü, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı, iki profesörü tartakladı!