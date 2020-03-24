Pamukkale Üniversitesi Rektörü, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı, iki profesörü tartakladı!

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre; BİYOM’da görevli Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, üniversitenin kararına tepki göstererek, söz konusu alanda bir süredir nöbet tutuyordu.

Üniversiteye ait iş makineleri sabah saatlerinde alana gelerek çalışma yapmak istedi. Ancak öğretim üyeleri karşı çıktı. Bunun üzerine olay yerine gelen Rektör Hüseyin Bağ, dozerle alana daldı. Çıkan tartışmada Bağ, iki profesörü tartakladı. Bağ'ın iş makinelerine çalışmaları talimatını vermesi üzerine alanda gerginlik yaşandı.

Üniversitenin kararına tepki gösteren kendilerini dozerlerin önüne atan Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ile Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak “Burada, Rektör eliyle tam bir bilim katliamı yapılıyor” diyerek karara tepki gösterdi.

İki isim daha sonra şu açıklamayı yaptı:

Türkiye'nin gıda geleceği bu projeye bağlı. Yerli tohum ve bitkiler üretiyoruz. Burada uygulanan projelerin altında PAÜ Rektörü'nün de imzası var. Lasmanını Tarım Bakanlığı yaptı. Devlet destekli proje nedeniyle ürettiğimiz bitki tarlalarımızın üzerinden, dozerlerle kanal açılıyor. Tüm karşı çıkışlarımıza rağmen engel olamıyoruz. Tüm kamuoyunu ve bilim insanları, siyasileri ile bakanlık yetkililerini, bu katliamın durdurulması için göreve çağırıyoruz. Öte yandan, 10 dekar bilim tarlalarının 1 dekarlık kısmının sosyal tesis için kullanılacağı öğrenildi.