Patronları FETÖ'den tutuklanan Naksan Holding'e bağlı 56 şirkete kayyım atandı

Darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, cemaat ile bağlantılı olduğu ve finans desteği sağladığı öne sürülen Gaziantep, Ankara ve İstanbul’daki 56 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atandı.

Gaziantep 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından geçen cuma günü alınan kararla çoğunluğunu yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin tutuklandığı Naksan Holding’e bağlı 56 şirkete kayyım atandı. Mahkeme kararıyla kayyım atanan şirketlerinden 5’i Ankara, 22’si İstanbul ve 29’ü ise Gaziantep’te bulunuyor.