T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Patronları FETÖ'den tutuklanan Naksan Holding'e bağlı 56 şirkete kayyım atandı

Kayyım atanan şirketlerinden 5’i Ankara, 22’si İstanbul ve 29’ü ise Gaziantep’te bulunuyor

11 Ağustos 2016 19:04

Darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, cemaat ile bağlantılı olduğu ve finans desteği sağladığı öne sürülen Gaziantep, Ankara ve İstanbul’daki 56 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atandı.

Gaziantep 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından geçen cuma günü alınan kararla çoğunluğunu yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin tutuklandığı Naksan Holding’e bağlı 56 şirkete kayyım atandı. Mahkeme kararıyla kayyım atanan şirketlerinden 5’i Ankara, 22’si İstanbul ve 29’ü ise Gaziantep’te bulunuyor.

 

ETİKETLER

Naksan Holding56 şirkete kayyım atandıFETÖAntep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24