Patronlar ne okuyor?

T24- Binlerce hatta bazen on binlerce kişi yönetiyorlar. Milyar dolarlık anlaşmalara imza atıyorlar. Yaptıkları yatırımlarla Türk sermayesinin gücünü temsil ediyorlar. Peki ülke ekonomisine yön veren bu güçlü isimlerin yani Türkiye’nin önde gelen CEO’ları ve patronlarının hangi kitapları okuduğunu merak ettiniz mi hiç?
Hürriyet'in haberine göre, İş dünyasının önemli aktörleri aynı anda birden çok kitap okuyor. Bilgiye dayalı kitapların yanında biyografi okumaya da düşkünler.
CEO’LARIN FAVORİLERİ
HEM BİLGİ HEM BİYOGRAFİ: Son dönemde patronların en çok ilgisini çeken biyografiyse Apple’ın önceki ay ölen kurucusu Steve Jobs’unki. Bunun yanı sıra Rus Çariçesi Katerina da revaçta.
TÜRKÇE BASKIYI BEKLEMİYORLAR: Pek çok kitabı, Türkçe çevirisini beklemeden orijinalinden okuyorlar. Hatta ıngilizce kitap okumayan yok gibi. Biz de kitapların orijinal ıngilizce isimlerini verdik.
FRIEDMAN’SIZ OLMAZ: Amerikalı siyaset bilimci yazar George Friedman Türk CEO’ların olmazsa olmazı. Kimi Türkçe okuyor, kimi İngilizce. Hamdi Akın, Jeff Hakko ve Füsun Çevikel Kuran, Friedman’ın gelecek 10 yıla ve 100 yıla dair öngörülerde bulunduğu kitaplarını okumakla meşgul.
DÜNYA EKONOMİSİNİN YENİ HAKİMLERİNİ İNCELİYORLAR
Tuncay Özilhan (Anadolu Holding Yönetim Krl. Bşk.)
Borderless Economics / Robert Guest
Hidden Champions / Hermann Simon
The Rise of The Creative Class / Richard Florida
Ayşen Zamanpur (Silk & Cashmere Yönetim Kurulu Bşk.)
china.inc / Ted Fishman
Start Something That Matters / Blake Mycoskie
Yazım Sanatı / Asuman Baser Kafaoğlu
UYKU TUTMAZSA ÇİZGİ ROMAN
Cem Boyner (Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Great by Choice / Jim Collins (Yakında Boyner Yayınlarından çıkacak)
Teks ve Mister No (Gece uyku tutmazsa okuyor)
Ümit Boyner (TÜSİAD Başkanı, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi)
Steve Jobs / Walter Isaacson
The Quest / Daniel Yergin
Başkomiser Nevzat / Ahmet Ümit (Çizgiroman)
KRİZİ OKUYOR
Demet Sabancı Çetindoğan (Demsa Yönetim Krl. Bşk. Yrd. MediaSa Yönetim Kurulu Bşk.)
The Global Economic Crisis / Micheal Chossudovsky ve Andrew Gavin Marshall Fool’s Gold / Gillian Tett Too Big to Fail / Ross Sorkin
The Road to Tahrir Square / Lloyd Gardner
BİR KLASİK VE BİR TARİH
Ali Sabancı (ESAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı)
Crime and Punishment (Suç ve Ceza) / Dostoyevski
Süryaniler / Yakup Tahincioğlu
SANAT PİYASASINI TAKİP EDİYOR
Zafer Yıldırım (Orjin Grubu Eş Başkanı)
Sanat Mezat / Don Thompson
100 Soruda Fethullah Gülen ve Hareketi / Doğu Ergil
İKTİSATIN ABC’Sİ
Füsun Çevikel Kuran (Stefanel Türkiye Genel Müdürü)
Capitalism and Freedom / Milton Friedman
The Power of Gold / Peter L. Bernstein
TÜRK MODERNİZMİNİN KÖKENLERİ
Galip Yorgancıoğlu (Mey İçki CEO’su)
Türkiye’de Çağdaşlaşma / Niyazi Berkes
Türk Modernleşmesi / Şerif Mardin
Azab Ağa / Mehmet Culum
KÜLTÜR VE ÇEVREYE İLGİLİ
Suzan Sabancı Dinçer (Akbank Yönetim Kurulu Bşk.)
John Henry Haynes- A Photographer and Archaeologist in the Ottoman Empire 1881-1900 / Robert G. Ousterhout
Yaşanabilir Bir Gezegen Projesi / Lord Nicholas Stern
YÖNETİM STRATEJİSİ HER ZAMAN ÖNEMLİ
Gülden Yılmaz (Koton Eş Başkanı)
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker
Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları / John Perkins
Egemen Demirtaş (Efe Rakı-Elda İçecek Yönetim Kurulu Üyesi)
Managing Corporate Life Cycles / Ichak Adizes
Dilek Başarır (McDonald’s Türkiye Genel Mdr.)
The First 90 Days / Michael Watkins
Decision Book / Roman Tschäppeler ve Mikael Krogerus
Erol Bilecik (Index Yönetim Kurulu Başkanı)
Good Value / Stephen Green
Evrenden Torpilim Var / Aykut Oğut
FRIEDMAN MÜPTELALARI
Hamdi Akın (Afken Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Gelecek 100 Yıl / George Friedman
Gelecek 10 Yıl / George Friedman
Jeff Hakko (Vakko Başkan Vekili)
Gelecek 100 Yıl / George Friedman
Kendi Everest’inize Tırmanın / Nasuh Mahruki
BİYOGRAFİ TUTKUNLARI
Sedef Orman (Derimod Yönetim Kurulu Üyesi)
Neslişah / Murat Bardakçı
Steve Jobs / Walter Isaacson
Ece Şirin (Beegoddess markası ve Beeconsult’un sahibi)
A History of The World in 100 Objects / Neil MacGregor
Catherine The Great: The Portrait of A Woman / Robert Massie