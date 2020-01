Patronlar ne okuyor?

T24- Binlerce hatta bazen on binlerce kişi yönetiyorlar. Milyar dolarlık anlaşmalara imza atıyorlar. Yaptıkları yatırımlarla Türk sermayesinin gücünü temsil ediyorlar. Peki ülke ekonomisine yön veren bu güçlü isimlerin yani Türkiye’nin önde gelen CEO’ları ve patronlarının hangi kitapları okuduğunu merak ettiniz mi hiç?

Hürriyet'in haberine göre, İş dünyasının önemli aktörleri aynı anda birden çok kitap okuyor. Bilgiye dayalı kitapların yanında biyografi okumaya da düşkünler.

CEO’LARIN FAVORİLERİ

HEM BİLGİ HEM BİYOGRAFİ: Son dönemde patronların en çok ilgisini çeken biyografiyse Apple’ın önceki ay ölen kurucusu Steve Jobs’unki. Bunun yanı sıra Rus Çariçesi Katerina da revaçta.

TÜRKÇE BASKIYI BEKLEMİYORLAR: Pek çok kitabı, Türkçe çevirisini beklemeden orijinalinden okuyorlar. Hatta ıngilizce kitap okumayan yok gibi. Biz de kitapların orijinal ıngilizce isimlerini verdik.

FRIEDMAN’SIZ OLMAZ: Amerikalı siyaset bilimci yazar George Friedman Türk CEO’ların olmazsa olmazı. Kimi Türkçe okuyor, kimi İngilizce. Hamdi Akın, Jeff Hakko ve Füsun Çevikel Kuran, Friedman’ın gelecek 10 yıla ve 100 yıla dair öngörülerde bulunduğu kitaplarını okumakla meşgul.





DÜNYA EKONOMİSİNİN YENİ HAKİMLERİNİ İNCELİYORLAR





Tuncay Özilhan (Anadolu Holding Yönetim Krl. Bşk.)

Borderless Economics / Robert Guest

Hidden Champions / Hermann Simon

The Rise of The Creative Class / Richard Florida





Ayşen Zamanpur (Silk & Cashmere Yönetim Kurulu Bşk.)

china.inc / Ted Fishman

Start Something That Matters / Blake Mycoskie

Yazım Sanatı / Asuman Baser Kafaoğlu





UYKU TUTMAZSA ÇİZGİ ROMAN





Cem Boyner (Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Great by Choice / Jim Collins (Yakında Boyner Yayınlarından çıkacak)

Teks ve Mister No (Gece uyku tutmazsa okuyor)





Ümit Boyner (TÜSİAD Başkanı, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Steve Jobs / Walter Isaacson

The Quest / Daniel Yergin

Başkomiser Nevzat / Ahmet Ümit (Çizgiroman)





KRİZİ OKUYOR





Demet Sabancı Çetindoğan (Demsa Yönetim Krl. Bşk. Yrd. MediaSa Yönetim Kurulu Bşk.)

The Global Economic Crisis / Micheal Chossudovsky ve Andrew Gavin Marshall Fool’s Gold / Gillian Tett Too Big to Fail / Ross Sorkin

The Road to Tahrir Square / Lloyd Gardner





BİR KLASİK VE BİR TARİH





Ali Sabancı (ESAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı)

Crime and Punishment (Suç ve Ceza) / Dostoyevski

Süryaniler / Yakup Tahincioğlu





SANAT PİYASASINI TAKİP EDİYOR





Zafer Yıldırım (Orjin Grubu Eş Başkanı)

Sanat Mezat / Don Thompson

100 Soruda Fethullah Gülen ve Hareketi / Doğu Ergil





İKTİSATIN ABC’Sİ





Füsun Çevikel Kuran (Stefanel Türkiye Genel Müdürü)

Capitalism and Freedom / Milton Friedman

The Power of Gold / Peter L. Bernstein





TÜRK MODERNİZMİNİN KÖKENLERİ





Galip Yorgancıoğlu (Mey İçki CEO’su)

Türkiye’de Çağdaşlaşma / Niyazi Berkes

Türk Modernleşmesi / Şerif Mardin

Azab Ağa / Mehmet Culum





KÜLTÜR VE ÇEVREYE İLGİLİ





Suzan Sabancı Dinçer (Akbank Yönetim Kurulu Bşk.)

John Henry Haynes- A Photographer and Archaeologist in the Ottoman Empire 1881-1900 / Robert G. Ousterhout

Yaşanabilir Bir Gezegen Projesi / Lord Nicholas Stern





YÖNETİM STRATEJİSİ HER ZAMAN ÖNEMLİ





Gülden Yılmaz (Koton Eş Başkanı)

Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları / John Perkins





Egemen Demirtaş (Efe Rakı-Elda İçecek Yönetim Kurulu Üyesi)

Managing Corporate Life Cycles / Ichak Adizes





Dilek Başarır (McDonald’s Türkiye Genel Mdr.)

The First 90 Days / Michael Watkins

Decision Book / Roman Tschäppeler ve Mikael Krogerus





Erol Bilecik (Index Yönetim Kurulu Başkanı)

Good Value / Stephen Green

Evrenden Torpilim Var / Aykut Oğut





FRIEDMAN MÜPTELALARI





Hamdi Akın (Afken Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Gelecek 100 Yıl / George Friedman

Gelecek 10 Yıl / George Friedman





Jeff Hakko (Vakko Başkan Vekili)

Gelecek 100 Yıl / George Friedman

Kendi Everest’inize Tırmanın / Nasuh Mahruki





BİYOGRAFİ TUTKUNLARI





Sedef Orman (Derimod Yönetim Kurulu Üyesi)

Neslişah / Murat Bardakçı

Steve Jobs / Walter Isaacson





Ece Şirin (Beegoddess markası ve Beeconsult’un sahibi)

A History of The World in 100 Objects / Neil MacGregor

Catherine The Great: The Portrait of A Woman / Robert Massie