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Kültür-Sanat

Patricia Kaas Türkiye'ye gelecek

Fransız sanatçı 10 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava tiyatrosu'nda şarkılarını söyleyecek

10 Nisan 2009 03:00

Fransız sanatçı 10 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava tiyatrosu'nda şarkılarını söyleyecek

Moskova’da düzenlenecek 54’üncü Eurovision Şarkı Yarışması’nda Fransa’yı temsil edecek olan Patricia Kaas, Türkiye’ye gelerek konser verecek.

Alınan bilgiye göre, Türkiye’de de sevilen Kaas, 10 Haziran Çarşamba gecesi Purple Concerts organizasyonu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak. 13 yaşından bu yana sahnelerde olan Kaas, albümleri dünya çapında en çok satan Fransız kadın sanatçısı olarak biliniyor. 40 ayrı ülkede albüm satışı 16 milyonu geçen Patricia Kaas konserde, 1920-1930’ların zarafetine ve orijinal müziklerine yer verecek.

Sanatçının "Kabaret" konserinin biletleri 10 Nisan cuma gününden itibaren "www.biletix.com" sitesi aracılığıyla satışa sunulacak.

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