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Sağlık

Patlamış mısır vücuda faydalıymış

Amerikalı bilim adamları, patlamış mısırda yüksek miktarda antioksidan madde olan polyphenol bulunduğunu açıkladı

25 Ağustos 2009 03:00

Amerikalı bilim adamları, patlamış mısırda yüksek miktarda antioksidan madde olan polyphenol bulunduğunu açıkladı

ABD'de yapılan araştırmada, patlamış mısırın içinde meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan "polyphenol" antioksidan maddesine rastlandı.

Bu madde kalp hastalıkları, kanser ve diğer hastalıklarla mücadeleye, vücudun direncini artırması açısından yardımcı olmasıyla biliniyor.

Araştırmayı yapan grubun başkanı, Pennsylvania'daki Scranton Üniversitesi'nden kimyager doktor Vinson, patlamış mısırın içinde yüksek seviyelerde polyphenola rastlamalarına çok şaşırdıklarını, bunun nedeninin de büyük olasılıkla bu yiyeceğin işlem görmemiş olmasından kaynaklandığını ifade etti.

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