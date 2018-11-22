Patlama sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde patlama sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı ruhsatsız maden ocağının sahibi İsmail Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün meydana gelen patlamada 5 kişi madende mahsur kalmış, ardından 2 işçi yaralı olarak kurtarılmıştı. Geriye kalan 3 işçiye ise 10 patlamadan 10 saat sonra ulaşılabildi. Ruhsatsız olduğu belirtilen maden ocağının sahibi Aygün, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aygün, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

TIKALYIN - Zonguldak'taki ruhsatsız maden ocağında patlama; 10 saat sonra 3 işçinin cansız bedeni çıkarıldı