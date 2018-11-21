Zonguldak'taki ruhsatsız maden ocağında patlama; 10 saat sonra 3 işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi. Ocakta mahsur kalan 5 işçiden 2'si kurtarıldı. TTK Tahlisiye Ekibinin 10 saat süren çalışmalarının ardından, meydana gelen patlamadan 10 saat sonra, ruhsatsız ocaktan 3 madencinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cansız bedenlerinin ocaktan çıkarıldığı sırada ocak ağzında bekleyen madenci yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen maden işçilerinden Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk, "Oğlum oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Cenazeler daha sonra ambulanslara konularak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda sabah saatlerinde özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada, maden işçilerinden 2'si mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etti. Patlamadan 10 saat sonra içeride mahsur aklan 3 işçinin cansız bedeni çıkarıldı.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ocaktan çıkartılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayı haber alan madencilerin yakınları da bölgeye akın etti. Madenci yakınlarının ocak önündeki endişeli bekleyişi sürerken, fenalaşanlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çaresizce kurtarma çalışmalarını izleyen madencilerden Hasan Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk'ün gözyaşları içinde dua ettiği görüldü.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ile birlikte maden ocağı önüne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"İşçilere ulaşıldı"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, işçilere ulaşıldığını belirterek, "İçeride 3 madenci arkadaşımız var. Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. Arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyor. İçeride metan gazı var. Havalandıracaklar, arkadaşlarımızı oradan alacaklar. Şu an işçilere ulaşıldı. Hayatlarından umudumuz yok. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.