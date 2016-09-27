Patara Antik Kenti kazılarına, 30 yıl sonra destek geldi

Türkiye'nin önemli tarihi ve kültürel mekânları arasında yer alan Patara Antik Kenti’nde, 30 yıla yakın süredir yürütülen kazı çalışmalarına, Türkiye İş Bankası, iştiraklerinden Şişe ve Cam ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile birlikte destek vermeye başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan Likya Birliği ve Eyaleti'nin başkenti Patara, günümüze oldukça iyi biçimde ulaşan tiyatro, meclis, tapınak, horrea (depo yapıları), stadyum, hamam ve kiliseleri ile görkemli bir ören yeri resmi sergiliyor. 'Deniz Feneri' ve 'Yol Kılavuz Anıtı' gibi benzersiz anıt eserlerin yanı sıra, 1905 yılına ait ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu olma özelliğine sahip bir külliyeye de ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Patara Antik Kenti kazısı 30 yıla yakın süredir Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık liderliğinde sürdürülüyor.

Sanatatak'ta yer alan habere göre, Patara Antik Kenti’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, ülkemizin sahip olduğu zengin arkeolojik ve kültürel mirasa dikkat çekerek İş Bankası Grubu’nun bu zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarına katkı sağladıklarını ve katkının 5 yıl boyunca devam edeceğini, böylece çalışmaların sürdürülebilirliğinin garanti altına alınacağını belirtti.

Banka 2012 yılından bu yana dünyanın önde gelen açık hava müzelerinden biri olan Zeugma Antik Kenti’nde sürdürülen Muzalar (Esin Perileri) Evi’nin kazı çalışmalarına da katkı sağlıyor.