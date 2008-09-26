Patara Antik Kenti restore ediliyor

Efes Antik Tiyatrosu ayağa kalkacak

TBMM Meclis Başkanı Köksal Toptan'ın Kaş'ı ziyaretinin ardından açıklanan "İlk Meclis Son Meclise Sahip Çıkıyor Projesi"nin çalışmalarına başlandı.Proje kapsamında, dünyanın ilk demokratik meclisi olarak bilinen Patara meclis binasının restore edileceği bildirildi.Restorasyonun ardından 2010 veya 2011 yılında dünyanın tüm demokratik parlamento başkanları toplantısının Patara'da yapılması amacıyla da çalışma yürütülüyor, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlık divanınca restorasyon için 5 milyon YTL ödenek ayrıldığını belirterek, ekim ayında restorasyon için malzeme seçimlerinin yapılacağını bildirdi.Bu arada, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın Ekim ayında Patara'yı yeniden ziyaret etmesi bekleniyor.Patara'da 20 yıldır sürdürülen kazıların başkanı ve Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise proje kapsamında Patara'daki Likya Uygarlığı parlamento binasının röleve çalışmasının tamamlandığını, iki yıl içinde restorasyonun tamamlanacağını belirtti.Patara'da bulunan, antik döneme ait dünyada ayakta kalabilen tek deniz fenerinin restorasyonu da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, geçen günlerde deniz fenerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Prof. Dr. Havva İşkan Işık, deniz fenerinin restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın projeye destek olduğunu, çevredeki ören yerlerinde de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.Prof. Dr. Işık, "Bunların başında tiyatro geliyor. Bir veya iki yıl içinde tiyatronun tüm kültürel etkinliklere açılmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımıza buna yönelik devam ediyoruz" dedi.