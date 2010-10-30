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Yaşam

Pastırma yazı geliyor

Bir haftadır devam eden soğuk ve yağışlı hava pazar gününden itibaren yerini pastırma yazına bırakıyor.

30 Ekim 2010 03:00

T24 - Bir haftadır devam eden soğuk ve yağışlı hava pazar gününden itibaren yerini pastırma yazına bırakıyor.

Batıdaki şiddetli yağmurlar bu sefer doğuya ilerliyor. Bu gece Trabzon, Rize ve Artvin'de sel ve heyelan tehlikesi var. Bazı ilçelere kısa sürede metrakareye 100 kg'ın üzerinde yağmur düşebilir.

Doğu Anadolu'da da yağmur çok kuvvetli yağacak. Ardahan, Kars, Artvin yaylaları ve Gümüşhane arasında kar bekleniyor.

Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz boyunca ise yağmurlar kesilecek. Ege ve Marmara'da güneş çıkacak. Hava yarın hemen ısınmıyor yine soğuk.

Pazar günü Türkiye genelinde yağış olmayacak, Doğu Karadeniz’deki kuvvetli yağmurlar da kesilecek. İstanbul'dan Ankara’ya güneş çıkacak sıcaklık artacak ancak iç kesimlerde gece ayaz nedeniyle hava çok soğuk olacak.


Sıcaklıklar 20-25 dereceye yükselecek

Pazar ve Pazartesi günü ülkenin iç kesimlerinde sis oluşacak.

Önümüzdeki cumartesi gününe kadar Türkiye genelinde önemli bir yağış yok salıdan itibaren sıcaklıklar 20-25 dereceye yükselecek.

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